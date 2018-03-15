Создатель водки Путинка решил прекратить выпуск алкоголя

Один из крупнейших в России производителей и продавцов водки — предприятие Кристалл-Лефортово прекращает выпуск алкоголя, пишет Коммерсант.

Также отмечается, что один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время. Как говорит директор по маркетингу группы Алла Постнова, Кристалл-Лефортово собирается остановить два своих предприятия — ЛВЗ Кристалл-Лефортово в Саранске и СК Родник в Самаре.

"Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала",- добавила она. Дальнейшее производство брендов возможно, будет осуществляться посредством контрактов с другими производителями алкоголя.

Участники алкогольного рынка, причиной закрытия називают финансовое положение группы, которое осложнилось после краха ее партнера по дистрибуции Статус-групп, чей долг перед Кристалл-Лефортово достиг 6 млрд руб.

Кристалл-Лефортово основан в 1999 году. Основным бенефициарам компании считается Павел Сметана. По итогам 2017 года, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в России с объемом выпуска 3,86 млн дал. Финансовые показатели Кристалл-Лефортово не раскрываются. В портфеле брендов Старая Москва, Путинка, Столичная.