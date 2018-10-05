СЕТАМ продал через Blockchain имущества на 2 млрд грн

За год с помощью Blockchain продали имущества на 2 млрд грн

За год функционирования OpenMarket (ГП СЕТАМ Министерства юстиции Украины) провел 11, 3 тыс. торгов более чем на 2 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Также отмечается, что за это время среднее повышение цены от стартовой по проданным лотам увеличилось с 12% до 18%.

"Что касается расширения функционала в нашей системе, то мы планируем добавить возможность записи в blockchain и последующей проверки пользователем статусов его заявки на участие в торгах", - отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнев.

Напомним, что 6 сентября 2017 года, в Украине презентовали первый электронный аукцион - OpenMarket, который начал использовать инновационную криптографическую технологию защиты Blockchain.

Blockchain в систему электронных торгов арестованным имуществом был введен совместно с Государственным агентством по электронному управлению, международной компанией BitFury и Фондом Восточная Европа при поддержке Министерства юстиции Украины.

"Также мы недавно открыли сервис по продаже прав на землю OpenMarketLand. Это первый аукцион по продаже земли на блокчейне в мире", - добавил Вишнев.

Blockchain является современной технологией распределительных данных, идея которой заключается в функционировании без централизованного руководства. Использование блокчейна обеспечивает возможность функционирования систем без посредников, что позволяет повысить скорость транзакций, существенно уменьшить расходы и предотвратить коррупцию. Защита и сохранение данных осуществляется с помощью мощных криптографических алгоритмов.

OpenMarket (ГП СЕТАМ Министерства юстиции Украины) - это простой и эффективный способ реализации имущества через Интернет. Система работает на всей территории Украины с 2014 года.