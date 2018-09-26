Сеть Алло получила нового руководителя

HR-директор сети Алло Александр Пащенко стал новым исполнительным директором вместо Валерия Золотухина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет liga.net.

Пащенко работает в Алло более пяти лет. Опыт в управлении розницы начинал с позиции HR generalist центрального региона.

Последние 2,5 года отвечал за показатели группы компаний (фот/выручка, производительность, текучесть – в основном по розничному направлению), из которых два года работал на позиции HR-директора.

Напомним, что Золотухин ушел из компании после 12 лет руководства.

Алло – один из крупнейших игроков на рынке смартфонов, гаджетов и IOT. Первый магазин компании появился в 1998 году в Днепре. В 2008 году компания запустила интернет-магазин allo.ua.

Сегодня сеть насчитывает свыше 780 точек по всей Украине. В 2016 году компания Алло запустила маркетплейс на базе своего интернет-магазина. Сеть входит в одноименную группу компанией, которой владеют, по данным участников рынка, Дмитрий Деревицкий и Максим Раскин.