Сеть Алло получила нового руководителя

0 комментировать
Пащенко назначен новым исполнительным директором
Фото: Алло

Пащенко назначен новым исполнительным директором

HR-директор сети Алло Александр Пащенко стал новым исполнительным директором вместо Валерия Золотухина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет liga.net.

Пащенко работает в Алло более пяти лет. Опыт в управлении розницы начинал с позиции HR generalist центрального региона.

Последние 2,5 года отвечал за показатели группы компаний (фот/выручка, производительность, текучесть – в основном по розничному направлению), из которых два года работал на позиции HR-директора.

Напомним, что Золотухин ушел из компании после 12 лет руководства.

Алло – один из крупнейших игроков на рынке смартфонов, гаджетов и IOT. Первый магазин компании появился в 1998 году в Днепре. В 2008 году компания запустила интернет-магазин allo.ua.

Сегодня сеть насчитывает свыше 780 точек по всей Украине. В 2016 году компания Алло запустила маркетплейс на базе своего интернет-магазина. Сеть входит в одноименную группу компанией, которой владеют, по данным участников рынка, Дмитрий Деревицкий и Максим Раскин.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове