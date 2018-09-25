Исполнительный директор Алло покидает компанию после 12 лет руководства

Исполнительный директор торговой сети магазинов электроники Алло Валерий Золотухин уходит с должности.

Об этом Retailers рассказал источник близкий к компании. Позже Золотухин подтвердил свое увольнение.

"Уже не работаю (в Алло, – ред.). Других комментариев пока не дам. Планы на будущее – очень хорошо отдохнуть и заняться восстановлением здоровья", - сказал он.

Кроме того, изданию liga.net он заявил, что увольнение является "обоюдным решением обеих сторон".

Золотухин возглавляет компанию с 2006 года. По информации участников розничного рынка, он был одним из создателей сети Алло в 1998 году. Под его начальством в 2013 году произошла самая крупная сделка на рынке бытовой техники и электроники – Алло (на тот момент 500 магазинов) прибрел конкурента "Мобилочка" (417 торговых точек). Сегодня сеть насчитывает свыше 780 точек по всей Украине. В 2016 году компания Алло запустила маркетплейс на базе своего интернет-магазина. Сеть входит в одноименную группу компанией, которой владеют, по данным участников рынка, Дмитрий Деревицкий и Максим Раскин.