СБУ обыскала три винницкие IT-компании

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Обыск проводился на основе постановления суда
Фото: capital.ua

Обыск проводился на основе постановления суда

Три винницкие IT-компании - Pillar, iPan, Vinconet - 16 марта обыскали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщил юрист, представляющий интересы одной из компаний, Роман Корченюк на своей Facebook-странице. 

По словам Корченюка, обыск проводился на основе постановления Шевченковского районного суда города Киева с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов.

Как утверждает юрист, обыски проводились с нарушениями. "Ни кому принадлежит имущество, ни кто осуществляет эту работу в постановлении не указаны. Напомню, что в данном офисе находится три различных IT-компании. Сотрудники СБУ об этом просто не хотели слышать. Приехали руководители этих предприятий, подали все документы, подтверждающие их пребывания в данном помещении, а также подтверждение, что никакого отношения к данным сайтам они не имеют. Но старшего по обыску (как он сам себя назвал) это не интересовало. Как не интересовало и то, что, забрав технику, он остановит работу ни в чем не повинных компаний, тем самым сорвав исполнение иностранных контрактов. Одним словом, уничтожит предприятие", - пишет Корченюк.

В рамках какого уголовного производства проводился обыск не сообщается.

Также отмечается, что представители компаний предложили исследовать технику без изъятия и скопировать информацию с жестких дисков и серверов, однако, по данным юриста, следователи отклонили эти предложения.

По данным Винницкого IT-кластера, ни одна из пострадавших компаний пока не выступила с официальной позицией по обыскам и не предоставила доказательств нарушений. 

 

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