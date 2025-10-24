Удар по российской нефти. Канцлер Мерц требует исключения из американских санкций для немецких активов Роснефти

Власти Германии стремятся защитить немецкие дочерние фирмы Роснефти от новых санкций США. В ряде банков уже сообщили, что американские санкции могут помешать им вести дела с «дочками» российской нефтяной компании в Германии, сообщает Reuters.

«Мы обсудим это с американцами», — заявил Фридрих Мерц.

В министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что санкции США не должны затронуть немецкий бизнес Роснефти, так как они находятся под государственным управлением.

Как уточняет DW, речь идет о двух немецких фирмах: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После полномасштабного вторжения России в Украину власти ФРГ лишили Роснефть контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям.

Право собственности сохранилось за Роснефтью.

В сентябре 2025 года доверительное управление Rosneft Deutschland было вновь продлено еще на год.

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных германских НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий. При этом ни Rosneft Deutschland, ни RN Refining & Marketing не значатся в перечне Минфина США.

Также сообщалось, 15 октября Великобритания ввела санкции против китайских энергетических компаний, работающих с российскими энергоносителями, они коснутся непосредственно Роснефти и Лукойла. 22 октября, за несколько часов до объявления о санкциях США, Великобритания вывела Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing из-под санкций. Благодаря этому с ними теперь могут сотрудничать такие концерны, как британско-нидерландский Shell.