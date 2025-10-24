Удар по российской нефти. Канцлер Мерц требует исключения из американских санкций для немецких активов Роснефти
Фридрих Мерц, канцлер ФРГ (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ожидает, что США сделают исключение из санкций для Роснефти, поскольку немецким бизнесом российской нефтяной компании управляет немецкое государство.
Власти Германии стремятся защитить немецкие дочерние фирмы Роснефти от новых санкций США. В ряде банков уже сообщили, что американские санкции могут помешать им вести дела с «дочками» российской нефтяной компании в Германии, сообщает Reuters.
«Мы обсудим это с американцами», — заявил Фридрих Мерц.
В министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что санкции США не должны затронуть немецкий бизнес Роснефти, так как они находятся под государственным управлением.
Как уточняет DW, речь идет о двух немецких фирмах: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После полномасштабного вторжения России в Украину власти ФРГ лишили Роснефть контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям.
Право собственности сохранилось за Роснефтью.
В сентябре 2025 года доверительное управление Rosneft Deutschland было вновь продлено еще на год.
На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных германских НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.
- «Радикальное изменение политики США». Цены на нефть подскочили после введения Трампом санкций против крупнейших российских компаний
- Ограничения США по поводу Роснефти и Лукойла бьют по китайскому рынку нефти — Bloomberg
- Китайские госкомпании приостановили закупку российской нефти после санкций США — Reuters
Как сообщалось, администрация Дональда Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий. При этом ни Rosneft Deutschland, ни RN Refining & Marketing не значатся в перечне Минфина США.
Также сообщалось, 15 октября Великобритания ввела санкции против китайских энергетических компаний, работающих с российскими энергоносителями, они коснутся непосредственно Роснефти и Лукойла. 22 октября, за несколько часов до объявления о санкциях США, Великобритания вывела Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing из-под санкций. Благодаря этому с ними теперь могут сотрудничать такие концерны, как британско-нидерландский Shell.