«Радикальное изменение политики США». Цены на нефть подскочили после введения Трампом санкций против крупнейших российских компаний

Цены на нефть пошли вверх после того, как США объявили о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла.

Цена на нефть марки Brent выросла на 3,9%, достигнув отметки около $65 за баррель, а цена на нефть марки WTI подскочила до $61/баррель утром 23 октября, сообщает Bloomberg.

Руководство крупнейших НПЗ в Индии — ключевых покупателей российской нефти — уже заявило, что ограничения сделают невозможным дальнейшие поставки.

Санкции «знаменуют собой изменение подхода президента Трампа к России и открывают путь к более жестким санкциям в будущем, что в конечном итоге может повлиять на поставки российской нефти», — заявил Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV в Сингапуре. «Неопределенность заключается в том, насколько эффективными будут эти санкции и какое влияние они фактически окажут на экспорт», — добавил он.

Трамп также заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о закупках российской нефти на встрече в Южной Корее 31 октября — 1 ноября во время саммита стран АТЭС. Также Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверял его, что страна сократит закупки российской нефти.

Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской нефти после начала полномасштабной войны в Украине

«Это, безусловно, одна из наиболее значимых мер, принятых США, но я думаю, что её эффективность будет сведена на нет широким использованием незаконных финансовых сетей, — заявила Рэйчел Зимба, аналитик Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. — Всё зависит от того, опасаются ли Китай и Индия дальнейшей эскалации вторичных санкций».

Меры, принимаемые США, представляют собой радикальное изменение политики, в рамках которой ранее предпринимались попытки ввести ограничение цен на российскую нефть странами G7, отмечает Bloomberg.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.

Также сообщалось, 15 октября Великобритания ввела санкции против китайских энергетических компаний, работающих с российскими энергоносителями, они коснутся непосредственно Роснефти и Лукойла.