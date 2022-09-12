Самые дорогие спортивные клубы мира по версии Forbes: в лидерах американский футбол, ПСЖ и Челси в хвосте списка 12 сентября, 15:08 ПСЖ оказался на предпоследнем месте в рейтинге самых дорогих команд мира (Фото:Килиан Мбаппе via Instagram)

Более половины мест в рейтинге самых дорогих команд мира заняли команды по американскому футболу.

Американский Forbes обнародовал рейтинг 50 самых дорогих спортивных команд мира 2022 года, более половины позиций в котором заняли команды по американскому футболу.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

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Совокупная стоимость 50 самых дорогих спортивных команд мира выросла на 30% - до $222,7 млрд. При этом, рост совокупной стоимости представленных в рейтинге команд оказался самым большим за последние пять лет.

Команды Национальной футбольной лиги (американский футбол) составили 60% от всего списка. В рейтинге представлены 30 команд из 32 команд лиги. Последний раз НФЛ была представлена таким количеством команд в 2014 году. В прошлогоднем рейтинге команд НФЛ было 26.

Сложившуюся ситуацию в издании объяснили тем, что НФЛ подписала новое медиасоглашение на $112 млрд. Оно будет действовать до 2032 года.

В 2022 году рейтинг возглавил именно ведущий клуб американской футбольной лиги Даллас Ковбойз, который оценили в $8 млрд. Второе и третье место также оказалось за командами НФЛ — Нью-Ингленд Петриотс $6,4 млрд и Лос-Анджелес Ремс $6,2 млрд.

Из команд, которые представляют другие виды спорта, в топ-10 также попали:

Нью-Йорк Янкис ( бейсбол) — $6 млрд;

бейсбол) — $6 млрд; Нью-Йорк Никс ( баскетбол) — $5,8 млрд;

баскетбол) — $5,8 млрд; Голден Стейт Уорриорз ( баскетбол) — $5,6 млрд;

баскетбол) — $5,6 млрд; Лос-Анджелес Лейкерс ( баскетбол) — $5,5 млрд.

В то же время в рейтинг не попала ни одна команда НХЛ и MLS (профессиональная футбольная лига).

В то же время в рейтинг попали представитель европейского футбола. команда Реал Мадрид с оценкой в $​​5,1 млрд заняла 13-е место в рейтинге. Барселона — заняла 15-е место с оценкой в $​​5 млрд. На 19-м месте в рейтинге оказался футбольный клуб АПЛ Манчестер Юнайтед.

Также в рейтинге топ-50 представлены еще пять футбольных клубов: Ливерпуль, Бавария, Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен (ПСЖ) и Челси.



Последние два клуба занимают последнее (Челси — $3,1 млрд) и предпоследнее место в рейтинге (ПСЖ — $3,2 млрд).

При этом Челси, который этой весной пережил смену владельца, упал с 25-го на 50-е место. Это единственный из всех представленных в рейтинге футбольных клубов, стоимость которого упала с прошлого года — на $100 млн.

Напомним, что в конце мая американский консорциум инвесторов закрыл сделку по приобретению футбольного клуба АПЛ Челси за 4,25 млрд фунтов, который с 2003 года принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

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