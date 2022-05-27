Сделка закрыта. Абрамович продал Челси за 4,25 млрд фунтов 27 мая, 12:51 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американский консорциум инвесторов закрыл сделку по приобретению футбольного клуба АПЛ Челси, который с 2003 года принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

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Консорциум во главе с Тоддом Боэли закрыл сделку по приобретению английского футбольного клуба Челси, который с 2003 года принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

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Об этом сообщается в отчете о распределении акций от 26 мая, опубликованном на сайте Companies House (Регистрационной палаты Британии).

Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов. Из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов будут направлены на покупку акций клуба.

Эти доходы переведут на замороженный банковский счет в Британии с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.



26 мая Министерство иностранных дел и министерство финансов Португалии разрешили Абрамовичу, который в 2021 году получил португальское гражданство, продать ФК Челси.

Португалия дала разрешение на продажу клуба вслед за гарантиями от британских властей, что деньги от продажи клуба будут использованы в гуманитарных целях и не принесут прямой или косвенной выгоды самому олигарху. Португалия согласовала свое решение с Еврокомиссией.

В начале мая стало известно, что футбольный клуб Челси близок к подписанию соглашения о продаже с группой, которую возглавляет президент Guggenheim Partners Тодд Боли.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович попросил потенциальных покупателей футбольного клуба Челси увеличить сумму сделки еще на 600 млн евро.

После продажи Челси Абрамович будет заинтересован в покупке испанской Валенсии.

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