Совсем дела плохи. Россия засекретила все данные по добыче нефти, газа, угля и их продаже 24 июня, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Добыча газа на Ямале (Фото:ПАО Газпром)

Минэнерго РФ на неопределенный срок прекратило предоставление ряда данных о добыче и продаже ископаемых природных ресурсов.

Как сообщает Интерфакс, соответствующее уведомление от Российского энергетического агентства (подразделение минэнерго) он получил 24 июля.

«Прекращается предоставление следующих информационных продуктов: оперативная информация о добыче газа (природный и нефтяной) в России по предприятиям, потребление газа отраслями промышленности по субъектам РФ, динамика плановой и фактической проходки в эксплуатационном и разведочном бурении, первичная переработка нефтяного сырья и производство основных нефтепродуктов на НПЗ и ГПЗ, цены производителей на нефтепродукты, добыча угля для коксования по субъектам и маркам угля, выпуск концентрата по регионам, в том числе угля для коксования, отгрузка российского угля предприятиями-производителями на коксохимические и металлургические предприятия, отгрузка российского угля в страны Ближнего и Дальнего зарубежья» — заявили в РЭА.

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Напомним, это уже вторая волна закрытия статистических данных. В начале апреля РФ перестала предоставлять статистику о динамике добычи нефтяного сырья, его добыче и поставках.

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