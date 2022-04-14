Они боятся. Россия засекретила данные о добыче и продажах нефти — скрывают влияние санкций
Россия засекретила данные о добыче и экспорте нефти (Фото:energyintel.com)
Министерство энергетики РФ перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти.
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В министерстве страны-агрессора объяснили это тем, что статистикой могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом, сообщает Интерфакс.
«Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, Центр диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК — филиал Минэнерго России — ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников», — заявили в организации.
Предоставление информации прекращается с апреля на неопределенный срок.
«Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов», — сказал представитель ЦДУ.
Ранее ЦДУ публиковал информацию о работе российского ТЭК второго числа месяца, следующего за отчетным. Однако 2 апреля ЦДУ не раскрыл ежемесячную статистику, сначала объяснив это техническими причинами.
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