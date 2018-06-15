Российскую сеть ресторанов окончательно закрыли в США

Российская сеть ресторанов Теремок закрыла второе из двух своих заведения в Нью-Йорке.

Собственник и гендиректор Теремка Михаил Гончаров подтвердил эту информацию в интервью изданию vc.ru.

Гончаров отметил, что оба ресторана были закрыты по собственному решению компании.

"В мае мы закрыли обе точки, сейчас ищем новые локации и прорабатываем договоры аренды. Это было наше собственное решение, это технический момент, будем переезжать", — сказал он.

Гончаров уточнил также изданию Ведомости, что пока непонятно, будут ли открыты новые точки в США: "До изменения отношений между странами в этом нет смысла".

Два ресторана сети Теремок открылись в Нью-Йорке в июне 2016 года. Тогда Гончаров рассказывал, что компания готовилась к выходу на американский рынок с 2014 года. Компания активно продвигала свои заведения в Нью-Йорке, в том числе, в рекламной продукции в российских ресторанах сети.

В марте 2018 года американское издание Patch.com сообщило, что городской департамент здравоохранения Нью-Йорка постановил закрыть ресторан Teremok на Седьмой авеню в Манхэттенне из-за антисанитарных условий приготовления пищи. Среди причин решения упоминалось то, что на кухне ресторана обнаружили грызунов и вредителей, а еду хранили при ненадлежащей температуре.

31 марта глава сети Михаил Гончаров сообщил о "враждебном отношении" инспекторов, которые проводили проверку ресторана. По словам Гончарова, у сотрудников ресторана, в том числе, спрашивали, принадлежит ли компания российскому президенту Владимиру Путину и не отмывают ли владельцы заведения деньги из России.