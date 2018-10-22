Roshen завершил битву за Киевский торт - СМИ

Кондитерская корпорация Roshen больше не имеет претензий к Киевскому БКК касательно нарушения прав интеллектуальной собственности.

Об этом изданию liga.net сообщил источник, знакомый с ходом судебных разбирательств.

"Мы заключили мировую с БКК по Киевскому торту, и по красной ленте, и по Золотом ключику. Уже со следующего года потребитель это поймет, увидев торты на полках", – сказал источник.

В то же время в Госреестре судебных решений опубликовано определение от 18 октября, в котором Roshen просит суд отменить ранее принятые решения по обеспечению исков по интеллектуальной собственности. Суд просьбу корпорации удовлетворил.

Напомним, что в июне Антимонопольный комитет оштрафовал компанию Киевский БКК на 326,1 тыс. грн за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку Roshen.

Судебные споры за право использования названия Киевский торт, а также элементов упаковки продукции в виде листьев каштанов и красной ленты с золотыми надписями крупнейший кондитер страны ведет уже более года. Кроме того, между конкурентами возник спор по поводу схожести тортов Золотой ключик и Казковий ключик, которые потребитель якобы может спутать.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая находится на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.