Риски в онлайн-кредитовании напрямую связаны с защитой личной информации

В век цифровых технологий мир финансовых сервисов открыл перед людьми массу дополнительных возможностей. Но, в то же время, появились новые риски как перед пользователями, так и перед финансовыми организациями.
Рассказать о рынке онлайн-кредитования, а также о рисках, связанных с использованием удаленных инструментов финансирования, мы попросили СЕО компании Moneyveo Алену Андроникову.
– Алена, расскажите для начала немного о компании: сколько она работает на рынке Украины, что может предложить клиентам?
– Компания Moneyveo работает на украинском рынке онлайн-кредитования с 2013 года, но качественный рост пришелся на середину 2016 года. С этого времени наша организация начала стремительно развиваться, проводить регулярное рефинансирование, необходимое для улучшения сервисов, запуска новых продуктов и расширения оперативных возможностей компании.
– А что конкретно предлагает организация и насколько этот продукт востребован?
– Мы предлагаем кредит "до зарплаты" на короткий срок займа – это стандартный в мире микрофинансирования термин – до 30 дней (непотребительское кредитование), со средним чеком 2700–3000 грн. Это весьма востребованная сегодня услуга.
– Как вы считаете, финансовая грамотность клиентов Moneyveo достаточно высока для понимания всех нюансов микрокредитования и насколько наши граждане ответственны в этом вопросе?
– Вы знаете, на сегодняшний день ситуация явно лучше, чем в 2014-16 годах. Следует заметить, что с развитием банковских инструментов люди поневоле стали более образованными в финансовом плане. Больше стали интересоваться вопросом – а что же написано в договоре? И это радует. Это очень правильный и грамотный подход. Например, наши клиенты в момент оформления договора и после этого (в личном кабинете), видят всю сумму финансовой нагрузки. Там имеется вся информация: о сумме, которую следует вернуть; сроках и т.д. Но, тем не менее, если происходит нарушение условий договора, у какой-то части пользователей присутствует своеобразное удивление и непонимание – почему им начисляется штраф?! Правда, подобные случаи встречаются все реже.
– Какие риски и вызовы стоят перед компанией, предоставляющей финансовую помощь в удаленном режиме?
– Из опыта Moneyveo могу привести показательный случай. Например, начиная с лета 2018 года, мы проводим аудит бизнес-процессов и верификации. Если не вдаваться в детали, проверка происходит с задержкой в несколько месяцев (летом мы проверяли весенние кейсы). Этот временной интервал образуется из-за того, что любые шаги для дальнейшего развития компании требуют обстоятельного анализа, а "вызревание" кредитного портфеля происходит где-то в течении трех месяцев.
Одновременно мы проходили проверку у регулятора. Это было в конце июля, начале августа. Регулятор произвел проверку и подтвердил присутствие у нашей компании всех необходимых для качественной работы инструментов, соответствующих мировым стандартам.
Во второй половине сентября мы, проанализировав летние процессы, увидели поток обращений по летним фродам (от англ. fraud «мошенничество» – Ред.). Это было порядка 0,02 % от всех годовых выдач. В абсолютных цифрах – это совершенно незначительный показатель, но в отдельно взятый период времени – это достаточно ощутимый всплеск. На этом фоне поднялся скандал.
– Как руководство компании отреагировало на ситуацию?
– В первую очередь, был проведен оперативный мониторинг по выявлению всех пострадавших. Если в ходе расследования выясняется, что заявитель – жертва мошенничества, мы аннулируем поддельный договор и подаем заявку в бюро кредитных историй о реабилитации пострадавшего и очищении кредитной истории. Также в компании была проведена глобальная проверка всех сотрудников. Скажем так, у нас и до этого была достаточно сложная, многоступенчатая система проверки сотрудников Moneyveo. Перед приемом на работу служба безопасности составляет досье работника, проверяют его кредитную историю, соискатель проходит проверку на полиграфе и т.д.). Эти меры позволяют убедиться в порядочности и лояльности сотрудника.
Но после разразившегося скандала, мы решили обезопасить наших клиентов и с другой стороны. Дело в том, что в открытом доступе находится масса личной информации граждан (копии документов и т.д.) и мошенники этим пользуются. В свою очередь, мы определили для себя перечень банков, на карты которых мы можем выдавать средства. Основное требование – определение личности картодержателя на 99%. Остальные банки мы отсекаем. Да, это делается в ущерб бизнесу, но позволяет максимально гарантировать безопасность операций и обеспечить защиту нашим клиентам.
Помимо этого, даже не являясь платежной системой, а лишь сотрудничая с ними, мы получили сертификат PCI DSS (международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт). Получить такой сертификат – это не самая простая задача. Из множества компаний, которые занимаются микрофинансированием в Украине – мы чуть ли не единственные, кто такой сертификат имеет. Но усилия того стоят, ведь речь идет о репутации и надежности компании.
Конечно же, риск встречи с мошенниками присутствует всегда, но риск риску – рознь. Все зависит от того, как компания готова реагировать на угрозы и какие инструменты для этого применяет.
Лицензия Национальной Комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере
рынков финансовых услуг № 199983, Серия АЕ от 15.06.2015
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