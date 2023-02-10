Перехитрить россиян. Что может стать спасением для энергосистемы Украины, пострадавшей от ракет и дронов-камикадзе 10 февраля, 08:53 Эксклюзив NV Газопоршневая электростанция, полученная Правительством Украины из США (Фото:Министерство энергетики Украины)

В Украине активизировалось строительство газопоршневых электростанций, которые используют как замену мощным дизель-генераторам. Но эта технология может коренным образом изменить структуру энергосистемы страны, пострадавшей от российских обстрелов.



В этом году в Украине активизировалось строительство мощных газопоршневых электростанций. Их пока что используют для поддержки работы критической инфраструктуры. Но у них есть другая функция, которая очень важна для украинской энергетики, изуродованной российскими ракетами и дронами-камикадзе. Что такое газопоршневые и газотурбинные электростанции, чем они отличаются от дизельных генераторов и почему могут стать спасительным кругом для энергосистемы Украины — в материале NV Бизнес.

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Открытие первой газопоршневой электростанции контейнерного типа в Ирпене / Фото: Комитет ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ via facebook

Цена вопроса

31 января на одном из коммунальных предприятий Ирпеня было многолюдно. Здесь собралось руководство города, несколько народных депутатов и другие заинтересованные лица. В этот день торжественно запускали газопоршневую электростанцию мощностью 1 МВт. «Эта установка по сравнению с дизельным генератором представляет собой постоянный, а не резервный источник питания и спроектирована для работы в непрерывном режиме на протяжении всего срока эксплуатации», — отметил Андрей Герус, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ.

Оборудование, которое накануне приехало из Австрии, стало источником питания для котельной, предоставляющей услуги теплоснабжения для 70% города, сильно разрушенного российскими оккупантами, и других объектов.

«В первую очередь, [электростанция] обеспечит подачу электроэнергии объектам критического жизнеобеспечения – больницы, школы, предприятия теплокоммунэнерго и местный водоканал. С учетом нагрузок также можно будет частично обеспечить работу вышек мобильной связи», — уточнил Николай Колесник, заместитель министра энергетики Украины.