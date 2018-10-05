Проверку Энергоатома решили провести за счет роста тарифа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует инициировать forensic audit НАЭК Энергоатом, который проведет представитель аудиторов "большой четверки". Нацкомиссия готова по требованию НАЭК включить средства на проведение аудита в тариф.

Об этом сообщила глава комиссии Оксана Кривенко на своей Facebook-странице.

Глава НКРЭКУ отметила, что руководство Энергоатома требует от Нацкомиссии учесть в тарифе увеличение на 70% финансовых затрат компании, мотивируя это необходимостью платить проценты по банковским кредитам.

"Ситуация в госкомпании становится угрожающей. На этой неделе СБУ выявила факты коррупции на ЗАЭС – чиновники купили запчасти для систем тестирования надежности работы реакторных отделений лишь на бумаге. Мы наблюдаем системную коррупцию, воровство и нецелевое использование средств. Хочу спросить: на что берутся эти кредиты? Хорошо, 1 млрд грн вы взяли, потому что с вами вовремя не рассчитался Энергорынок. Но кредитная задолженность компании увеличилась не в 1 млрд грн, а на 4,6 млрд грн. Как были использованы эти средства? Мы не понимаем, под что руководство компании берет кредиты, почему компания не придерживается утвержденного плана инвестиций?", - написала Кривенко.

"Уверена, что forensic audit Энергоатома, который проведет представитель аудиторов "большой четверки", даст ответы на очень многие вопросы", - подытожила она.

В свою очередь, в Энергоатоме заявили о готовности пройти forensic audit инициированный Кривенко.

"Энергоатом не просто приветствует последнюю инициативу главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, но требует проведения независимого международного аудита достоверности дефицита в тарифе для НАЭК в объеме 13,9 млрд грн", - говорится в заявлении предприятия.

В Энергоатоме отмечают, что в компании ежегодно проводится аудит. В частности, на днях Государственная аудиторская служба завершила квартальную проверку и операционный аудит финансовых операций.

Энергоатом является оператором четырех действующих АЭС, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.