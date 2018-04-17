Приватбанк потребовал миллиард у совладельца зернового терминала Бориваж

Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по иску Приватбанка к компании Агротерминал о взыскании 1 млрд грн за невыполнение ответчиком условий договора от 4 ноября 2016 года.

Об этом говорится в суда.

Как сообщает Finbalance, ссылаясь на данные госреестра, основателем компании Агротерминал является компания Бориваж. При этом конечными бенефициарами Бориважа указанны Сергей Фролов (Киев), Амертана Холдингс ЛТД, Николета Гарофита Ангонас (Кипр), Енстревио Инвестментс Лимитед, Карола Неофитоу (Кипр) Окталенса Холдингс ЛТД, Сеодора ареста (Кипр).

Бориваж фигурирует среди основателей компании Агротерминал Логистик, которая является владельцем зернового терминала Бориваж в Одесской области (в акватории порта Южный, общая мощность перевалки - 2 млн тонн зерновых в год), который связывают с "приватовцамы".

В госреестре конечными бенефициарами компании являются Агротерминал Логистик указаны Агафулла Константину (через Perry Enterprises Limited) и Яннула Янгу (через Regerside Investments LTD). Среди основателей упоминается также Евгений Шамаев.

Напомним, в интервью для Finbalance, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщала, что в залоге по рефинансу для Приватбанка находились зерновой терминал Бориваж, Эрлан, туристический комплекс Буковель, личные поручительства Игоря Коломойского, недвижимость, самолеты, вагоны, стадион.

Ранее Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по 19 млрд грн рефинансирования Национального банка Украины для Приватбанка и наложил арест на морской перегрузочно-складской зерновой комплекс Бориваж.

В сентябре 2017 года, НБУ проиграл судебный спор за зерновой терминал Бориваж.