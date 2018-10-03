Правительство утвердило новый наблюдательный совет Укрэнерго

Государственная компания Укрэнерго получила новый наблюдательный совет в составе четырех независимых и трех представителей от государства.

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 3 октября, написал министр Кабинета министров Александр Саенко на своей Facebook-странице.

В Набсовет вошли экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, экс-президент и исполнительный директор датской компании Energinet Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий, имеющий опыт работы в EDF, Elf Aquitaine, Total и комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт, соучредитель и директор итальянской DFC Economics, имеющий опыт работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.

Еще три представителя от государства в составе Набсовета - заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, госсекретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов и советник вице-премьера Александр Поплавский.

По словам Саенко, все члены Набсовета имеют успешный опыт реализации коммерческих проектов в энергетике, опыт трансформационных процессов, руководили национальными операторами электросетей такими, как Électricité de France, Enel, TERNA Rete Elettrica Nazionale, Energinet.

Также среди них есть и квалифицированные финансисты, и энергетики с опытом операционного и стратегического управления энергокомпаниями, которые десятки лет проработали в отрасли.

Напомним, что Кабинет министров в середине ноября прошлого года начал корпоратизацию Укрэнерго, изменив форму предприятия - из государственного в частное акционерное общество (ЧАО). Все 100% акций Укрэнерго по-прежнему принадлежат государству.

Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.