Снизят зависимость от Китая. США купят долю в огромном месторождении ценного металла

4 октября, 12:01
Поделиться:
Литиевый проект Thacker Pass в Северной Неваде (Фото: thenevadaindependent.com)

Литиевый проект Thacker Pass в Северной Неваде (Фото: thenevadaindependent.com)

Правительство США согласилось приобрести долю в Lithium Americas Corp., что даст канадской компании толчок в развитии ее литиевого проекта Thacker Pass в Неваде.

Об этом пишет Bloomberg.

США приобретут 5% акций компании, базирующейся в Ванкувере, и 5% акций ее горнодобывающего проекта Thacker Pass, крупнейшего месторождения лития в стране.

Реклама

Читайте также:
«Одни из крупнейших в мире». В стране ЕС обнаружили огромные залежи ценного металла

«Этот план знаменует собой очередную попытку администрации Трампа ускорить развитие внутренней цепи поставок, чтобы противодействовать доминированию Китая над металлами, критически важными для обороны, автомобилестроения и бытовой электроники», — говорится в публикации. — «В июле Министерство обороны США объявило об инвестициях в акционерный капитал в размере 400 миллионов долларов в MP Materials Corp. для финансирования нового крупного завода по производству редкоземельных магнитов».

Прогнозируется, что проект Thacker Pass, который разрабатывается в совместном предприятии с General Motors Co., станет основным источником лития для отечественной промышленности, которая сейчас производит лишь небольшое количество металла для аккумуляторов.

«Это в интересах Америки — построить эту шахту», — заявил министр энергетики США Крис Райт — «Мы увидим появление нового огромного ресурса лития. В ближайшие несколько лет он вытеснит огромное количество импортируемого лития».

Компания Lithium Americas также заявила о достижении соглашения по привлечению 435 миллионов долларов кредита, предоставленного Министерством энергетики.

Займ, согласованный администрацией Байдена в октябре 2024 года, поможет профинансировать строительство завода по переработке карбоната лития, находящегося рядом с шахтой стоимостью 2,2 миллиарда долларов, что является одной из самых перспективных возможностей страны для производства металла, который используется в аккумуляторах для электромобилей, солнечных панелях и ветровых турбинах, пишет Bloomberg.

Как говорится в заявлении Министерства энергетики, после полного ввода в эксплуатацию объект, как ожидается, будет производить примерно 40 000 тонн карбоната лития в год для использования в литий-ионных аккумуляторах.

Запасы литиевого месторождения Thacker Pass оцениваются в 13,7 миллиона тонн эквивалента карбоната лития (LCE), что ставит его на позиции крупнейшего литиевого предприятия в Северной Америке после полного ввода в эксплуатацию, пишет Discoveryalert.com.au.

Как сообщалось, лондонская компания Savannah Resources заявила, что повысила оценку запасов своего проекта по разработке литиевого месторождения в регионе Барроза на севере Португалии на 40% после завершения дополнительных геологоразведочных работ.

Оценочные запасы месторождения литийсодержащего минерала сподумена сейчас составляют более 39 миллионов тонн, по сравнению с предыдущими 28 миллионами тонн.

Читайте также:
Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   США литий Месторождение Полезные ископаемые Китай Аккумуляторы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости