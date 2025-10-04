Снизят зависимость от Китая. США купят долю в огромном месторождении ценного металла

Правительство США согласилось приобрести долю в Lithium Americas Corp., что даст канадской компании толчок в развитии ее литиевого проекта Thacker Pass в Неваде.

Об этом пишет Bloomberg.

США приобретут 5% акций компании, базирующейся в Ванкувере, и 5% акций ее горнодобывающего проекта Thacker Pass, крупнейшего месторождения лития в стране.

«Этот план знаменует собой очередную попытку администрации Трампа ускорить развитие внутренней цепи поставок, чтобы противодействовать доминированию Китая над металлами, критически важными для обороны, автомобилестроения и бытовой электроники», — говорится в публикации. — «В июле Министерство обороны США объявило об инвестициях в акционерный капитал в размере 400 миллионов долларов в MP Materials Corp. для финансирования нового крупного завода по производству редкоземельных магнитов».

Прогнозируется, что проект Thacker Pass, который разрабатывается в совместном предприятии с General Motors Co., станет основным источником лития для отечественной промышленности, которая сейчас производит лишь небольшое количество металла для аккумуляторов.

«Это в интересах Америки — построить эту шахту», — заявил министр энергетики США Крис Райт — «Мы увидим появление нового огромного ресурса лития. В ближайшие несколько лет он вытеснит огромное количество импортируемого лития».

Компания Lithium Americas также заявила о достижении соглашения по привлечению 435 миллионов долларов кредита, предоставленного Министерством энергетики.

Займ, согласованный администрацией Байдена в октябре 2024 года, поможет профинансировать строительство завода по переработке карбоната лития, находящегося рядом с шахтой стоимостью 2,2 миллиарда долларов, что является одной из самых перспективных возможностей страны для производства металла, который используется в аккумуляторах для электромобилей, солнечных панелях и ветровых турбинах, пишет Bloomberg.

Как говорится в заявлении Министерства энергетики, после полного ввода в эксплуатацию объект, как ожидается, будет производить примерно 40 000 тонн карбоната лития в год для использования в литий-ионных аккумуляторах.

Запасы литиевого месторождения Thacker Pass оцениваются в 13,7 миллиона тонн эквивалента карбоната лития (LCE), что ставит его на позиции крупнейшего литиевого предприятия в Северной Америке после полного ввода в эксплуатацию, пишет Discoveryalert.com.au.

