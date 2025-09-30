«Одни из крупнейших в мире». В стране ЕС обнаружили огромные залежи ценного металла

Нефтегазовая компания Neptune Energy, которая разрабатывает проект по добыче лития в регионе Альтмарк (Саксония-Анхальт), сообщила, что по результатам экспертной оценки ресурсные запасы лития оцениваются в 43 млн тонн.

Об этом сообщила компания.

«В августе 2025 года компания поручила международному независимому оценочному агентству Sproule ERCE определить ресурсную базу для проекта», — говорится в сообщении, — «В результате эксперты определили ресурсы в размере 43 млн тонн эквивалента карбоната лития (LCE). Это означает, что один из крупнейших в мире проектных ресурсов лития расположен в северной части Саксонии-Анхальт».

Сейчас Neptune Energy владеет лицензией на добычу Jeetze-L и тремя лицензиями на разведку лития в регионе. Лицензии на разведку Milde AL и Milde CL были выданы компании в 2024 году, а лицензию Milde BL в юго-восточной части региона Альтмарк компания получила в августе 2025 года.

«Эта новая оценка подчеркивает большой потенциал наших лицензионных участков в Саксонии-Анхальт. Это позволяет нам сделать значительный вклад в немецкий и европейский рынок поставок критически важного сырья лития, — отметил Андреас Шек, генеральный директор Neptune Energy.

Отмечается, что регион Альтмарк имеет более 55-летнюю традицию добычи полезных ископаемых и сосредоточен на добыче природного газа.

«Neptune Energy и ее компании-предшественники добывают здесь природный газ с 1969 года», — говорится в сообщении, — «Компания придерживается экологически чистого процесса, известного как прямое извлечение лития (DLE) из рассола — без открытой добычи, без испарительных прудов».

