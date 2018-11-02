Порошенко объявил войну нелегальным АЗС – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко поручил исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александру Власову и главе комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной оперативно разработать план мер по борьбе с нелегальными автозаправочными станциями (АЗС).

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина участник встречи президента с представителями бизнес-ассоциаций.

Соответствующие поручения глава государства озвучил во время неофициальной части встречи.

По словам собеседника агентства, Порошенко выразил острую обеспокоенность этим вопросам, поскольку владельцы нелегальных АЗС в последнее время часто включаются в политическую деятельность, и обязал предоставить ему план действий в течение недели.

Напомним, что ГФС заподозрила 18 столичных АЗС в нелегальной торговле топливом и обратилась в суд с просьбой арестовать данные заправки.

Отметим, что в настоящее время в Украине с нарушениями работает по меньшей мере 1,5 тыс. заправок, а объем реализации топлива через нелегальные пункты, работающие без разрешительной документации, составляет порядка 40 тыс. тонн в месяц (около 500 тыс. тонн в год). В результате чего государственный и местные бюджеты в 2018 году недополучат около 10 млрд грн. Нелегальные АЗС работают без оформления документов на земельный участок, официального трудоустройства работников и с нарушением правил безопасности, в то же время порог входа в этот "бизнес" – чрезвычайно низкий.

Ранее участники розничного рынка бензина и дизельного топлива начали работать над законопроектом о борьбе с незаконными АЗС.