Аудиенция, которой не было. Рынки отреагировали на перенос встречи Трампа с Путиным

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) после нескольких дней роста в первой половине дня среды, 22 октября, опустился на 2,40% - до 510,58 пункта.

Падение было зафиксировано после новостей о том, что анонсированная встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште откладывается, как и встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова, из-за нежелания России прекращать боевые действия, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время, основной индекс биржи WIG20 вырос на 1,05%.

Согласно данным WSE, с начала дня по состоянию на 12:53 по Варшаве курс акций крупнейшего в стране производителя сахара Астарта уменьшился на 2,99%, Milkiland — на 4,33%, агрохолдингов KSG-Agro, Агротон и ИМК — на 2,40%, 2,29% и 1,61%.

Акции Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами упали на 4,48%, а крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга Кернел, которые не входят в состав индекса из-за малого free-float, прибавили 0,21%.

На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo упал на 6,57%, тогда как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП подорожали на 1,06%.

Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже после нескольких дней роста их курс в среду также снизился на 1,25−2,14%, тогда как ВВП-варранты практически не изменились в цене.

Как сообщалось, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года упал с 574,37 пункта до 361,98 пункта. После победы Дональда Трампа на выборах президента США осенью 2024 года он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350, а с середины февраля 2025 года на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640−650 пунктов.

Однако после утраты оптимизма относительно быстрого достижения соглашения WIG-Ukraine упал до 508,45 пункта в начале апреля. Позже объявления планов о переговорах в Стамбуле и Анкоридже снова поднимало индекс выше 600 пунктов, но в начале октября он опустился до 475 пунктов, где в последний раз был в начале февраля.

Анонс Трампом в октябре 2025 года встречи с Путиным в Будапеште через несколько недель и призыв к сторонам остановиться на текущей линии боевого столкновения снова привел к росту индекса с 475 пунктов до 523,11 пунктов, но теперь он откатился до 510,58 пунктов.

16 октября 2025 года президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Также издание FT сообщило, что возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС.