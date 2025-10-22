После падения до пятимесячного минимума. Цены на нефть отреагировали на перенос встречи Трампа с Путиным

Цены на нефть растут второй день подряд более чем на 1%, трейдеры учитывают риски для предложения из-за санкций и надеются на прогресс в торговых переговорах США-Китай.

По состоянию на утро среды, 22 октября, Brent дорожает на 1,5% - до $62,26 за баррель, WTI — на 1,6% до $58,16, сообщает Reuters.

Цены восстанавливаются после падения до пятимесячного минимума в понедельник, 20 октября на фоне увеличения добычи и более слабого спроса. Дополнительного импульса ценам добавили новости об отложении саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина, а также опасения сбоев, подпитанные западным давлением на закупки российской нефти странами Азии.

«Несмотря на общий медвежий настрой из-за переизбытка и слабого спроса, риск сбоев в России, Венесуэле, Колумбии и на Ближнем Востоке не дает ценам удерживаться ниже $60», — отметил аналитик XAnalysts Мукеш Садхев.

Инвесторы также следят за развитием ситуации между США и Венесуэлой. Группа независимых экспертов ООН назвала удары США по судам в Карибском море «внесудебными казнями», тогда как Вашингтон объясняет эти операции с борьбой с «наркотерроризмом».

Ожидания улучшают и сигналы с торговых переговоров США-Китай.

«Комментарии Трампа относительно переговоров, вероятно, поддерживают рынок. Дополнительный фактор — отмена саммита Трамп-Путин», — отмечают аналитики ING.

По данным API, на прошлой неделе в США снизились запасы нефти, бензина и дистиллятов. Дополнительный импульс ценам придает план Министерства энергетики США приобрести 1 млн баррелей сырой нефти для пополнения Стратегического резерва, используя относительно низкие цены.

16 октября 2025 года президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Также издание FT сообщило, что возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС.