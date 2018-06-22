Ощадбанк отсудил $8 млн у Креатива

Ленинский районный суд Кировограда 21 июня удовлетворил исковое заявление Сбербанка о взыскании в его пользу кредитной задолженности Креатив Агро в размере $8,4 млн и 28 млн грн из поручителей - бизнесменов Максима Березкина и Юрия Давыдова.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Суд также отказал в удовлетворении встречных исков указанных лиц о прекращении правоотношений по договорам поручительства, заключенным с банком в обеспечение надлежащего исполнения кредитных обязательств Креатив Агро.

Таким образом, общая сумма кредитной задолженности группы компаний Креатив, взимаемой по решению судов в пользу Ощадбанка с Березкина и Давыдова, достигла $212,7 млн €12,7 млн и 255 млн грн.

"На данный момент в производстве Ленинского районного суда Кировограда остается еще одно дело, возбужденное по иску банка о взыскании задолженности Креатив в размере $110,6 млн и 518,5 млн грн из предыдущих владельцев и топ-менеджеров группы компаний", - отметили в пресс-службе банка.

Напомним, что в феврале 2016 государственные банки Укрэксимбанк и Ощадбанк подали иски в суд на агрокомпанию Креатив о возмещении $33,1 млн и 57,7 млн грн.

В апреле 2016 Ощадбанк выиграл суд против группы на 500 млн грн. В мае 2016 года Ощадбанк отсудил $25 млн у экс-владельца Креатива Березкина. Кроме того, в феврале этого года банк решил распродать имущество группы компаний Креатив.

Отметим, что еще в августе 2015 года Креатив заявил о проблемах с кредиторами. Тогда сообщалось о начале переговоров с инвесторами о реструктуризации задолженности перед украинскими и зарубежными банками.