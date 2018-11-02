Оператор украинской ГТС сделал шаг к анбандлингу

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины Укртрансгаз создал новый филиал - Оператора газохранилищ Украины (ОГУ), который будет отвечать за предоставление услуг по хранению газа и обеспечения работы подземных газохранилищ (ПХГ).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что в ОГУ будет отвечать за предоставление услуг по хранению природного газа и обеспечения эффективной и бесперебойной работы 12 ПХГ общей вместимостью в 31 млрд куб м. Планируется, что филиал начнет свою работу в полном объеме с 1 января 2019 года. ОГУ будет функционировать как структурная единица в составе Укртрансгаза, без выделения в отдельное юридическое лицо.
УТГ ведет подготовительные работы по юридическому и организационному оформлению функционирования филиала, перераспределению производственных и бизнес-процессов, инвентаризации имеющихся активов и перевода в новый филиал более 1,7 тыс. специалистов, обеспечивающих работу украинских ПХГ.
"Создание ОГУ - последовательный шаг к качественному завершению процесса анбандлинга, в результате которого оператор ГТС Украины будет окончательно отделен от Укртрансгаза после окончания действующего транзитного контракта с Газпромом. ОГУ станет единым центром управления комплексом ПХГ в Украине и обеспечит его автономную работу", - отметил и.о. президента УТГ Андрей Хоменко.
Ранее Нафтогаз согласовал с Кабинетом министров свои позиции относительно порядка отделения функции оператора газотранспортной системы.
Нафтогаз также проводит согласованную с правительством работу по развитию оператора ГТС в пределах Укртрансгаза и по приказу Наблюдательного совета недавно привлекмеждународную компанию PriceWaterhouseCoopers для ускорения этого процесса.
Впоследствии Нафтогаз согласовал с магистральным газопроводам Украины отделение функций оператора ГТС.
12 сентября, Нафтогаз и МГУ определились со сроками отделения оператора газотранспортной системы.
Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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