Миллиарды баррелей запасов. Гигантские нефтяные месторождения в нестабильном регионе будет разрабатывать британская BP

Британская BP будет инвестировать в разработку гигантских нефтяных месторождений в Киркуке, на севере Ирака (Фото: en.964media.com)

Об этом пишет Iraqinews.com.

Эти инвестиции являются ключевой частью стратегии Багдада по расширению производственных мощностей сырой нефти до более 6 миллионов баррелей в день к концу десятилетия.

Реклама

Контракт, заключенный между Ираком и BP устанавливает начальный объем добычи нефти в 328 000 баррелей в день.

Он предусматривает сотрудничество BP с иракскими NOC и NGC для восстановления и расширения добычи на нефтяном месторождении Киркук, а также на соседних месторождениях Джамбур, Бай Хассан и Хаббаз.

Месторождение Киркук, которое частично расположено в Иракском Курдистане, имеет около 9 миллиардов баррелей запасов нефти, и уже давно борется со снижением добычи из-за старения инфраструктуры и многолетней нестабильности.

Британская энергетическая компания уже имеет значительное присутствие в Ираке, владея 50% акций в нефтяном месторождении Румайла на юге, которое входит в число крупнейших производственных активов страны.

В марте BP сообщила, что получила окончательное одобрение правительства на свой контракт на инвестирование в реконструкцию нескольких гигантских нефтяных месторождений в Киркуке, на севере Ирака.

Компания считает, что более широкие возможности добычи ресурсов по контракту в окружающих районах включают до 20 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

В конце сентября Ирак возобновил экспорт нефти из Курдистана в Турцию после 2,5-летнего перерыва, сообщило Reuters.

Соглашение между федеральным правительством Ирака, региональным правительством Курдистана и иностранными производителями нефти, работающими в регионе, позволит поставлять от 180 000 до 190 000 баррелей сырой нефти в день через трубопровод Киркук-Джейхан в турецкий порт Джейхан. Это также будет способствовать реализации нового проекта британской BP.

Поставки газа через этот трубопровод были остановлены в марте 2023 года, когда Международная торговая палата обязала Турцию выплатить Ираку 1,5 миллиарда долларов убытков за несанкционированный экспорт нефти со стороны курдских региональных властей.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК и экспортирует около 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщалось, в августе британская BP заявила, что открыла свое крупнейшее месторождение за 25 лет в глубоких водах у побережья Бразилии.

В июле BP подписала меморандум о взаимопонимании по изучению возможности восстановления двух огромных нефтяных месторождений в Ливии.