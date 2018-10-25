Новая почта ввела новые тарифы

Новая почта с 25 октября решила впервые за год увеличить тарифы на основные услуги.
Компании "пришлось немного изменить тарифы" с учетом влияния инфляции и роста цен на топливо, говорится в пресс-релизе компании.
В частности, на 5 грн увеличивается стоимость отправки посылок из отделения в отделение весом до 30 кг, а также по адресу.
На 0,5 грн растет доплата за 1 кг грузов весом более 30 кг при доставке по Украине. Доставка грузов по городу и области остается без изменений.
"Чтобы сохранить и улучшить качество доставки, мы вынуждены незначительно изменить тарифы", – заявил директор Новой почты Александр Бульба.
Как отмечается, Новая почта повышает тарифы на 2-5 грн на основные услуги впервые с августа 2017 года.
Ранее стало известно, что Новая почта ввела новые правила доставки посылок компаниям.
Новая почта – один из крупнейших операторов на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает более 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более чем 145 млн отправлений.
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