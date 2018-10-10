Новая почта ввела новые правила доставки посылок компаниям

Новая Почта поменяла правила для почтовых отправлений на юридические лица. Теперь, чтобы человек (физлицо или юрлицо) мог отправить посылку компании (юрлицу), нужно, чтобы у компании был заключен договор с почтовым оператором.

Такие изменения заметили пользователи в социальных сетях, пишет Ain.ua.

В Новой почте рассказали, что эти изменения связаны со случаями, когда сами отправители путались в адресах и названиях юрлиц, из-за этого посылки могли не доходить до адресата.

Так, часто клиенты не знали точные реквизиты компании-получателя, и это приводило к тому, что у одного юрлица было до 40 вариантов названия, реквизитов, адреса.

Из-за этого отправление шло на некорректный адрес, либо не тому адресату, либо компания получала счет за отправление, которого не заказывала.

"Чтобы уберечь наших клиентов – и физических, и юридических лиц, мы внедрили правило, которое позволило унифицировать компании-получатели", - объяснили в компании.

В Новой почте также добавили, что если у юрлица, которому нужно отправить посылку, нет договора с почтовым оператором, отправитель может отправить ее физлицу-представителю компании.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает более 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более чем 145 млн отправлений.