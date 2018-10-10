Новая почта ввела новые правила доставки посылок компаниям

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При отсутствии договора, отправитель может отправить посылку физлицу-представителю компании
Фото: Новая почта

При отсутствии договора, отправитель может отправить посылку физлицу-представителю компании

Новая Почта поменяла правила для почтовых отправлений на юридические лица. Теперь, чтобы человек (физлицо или юрлицо) мог отправить посылку компании (юрлицу), нужно, чтобы у компании был заключен договор с почтовым оператором.

Такие изменения заметили пользователи в социальных сетях, пишет Ain.ua.

В Новой почте рассказали, что эти изменения связаны со случаями, когда сами отправители путались в адресах и названиях юрлиц, из-за этого посылки могли не доходить до адресата.

Так, часто клиенты не знали точные реквизиты компании-получателя, и это приводило к тому, что у одного юрлица было до 40 вариантов названия, реквизитов, адреса.

Из-за этого отправление шло на некорректный адрес, либо не тому адресату, либо компания получала счет за отправление, которого не заказывала.

"Чтобы уберечь наших клиентов – и физических, и юридических лиц, мы внедрили правило, которое позволило унифицировать компании-получатели", - объяснили в компании.

В Новой почте также добавили, что если у юрлица, которому нужно отправить посылку, нет договора с почтовым оператором, отправитель может отправить ее физлицу-представителю компании.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает более 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более чем 145 млн отправлений.

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