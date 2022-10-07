Не последнее. Нова пошта открыла первое отделение в Польше
Отделение Новой пошты в Варшаве (Фото:Новая пошта)
Украинская компания Нова пошта открыла свой филиал на рынке Польши. Первое отделение уже заработало в Варшаве.
Об этом сообщила компания в Twitter.
«Отделение в польской столице уже работает», — говорится в сообщении.
В пресс-службе написали, что первое отделение Новой пошты в Варшаве находится по адресу Męcińska 18.
Также в компании сообщили о планах открыть отделения в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани в течение месяца.