Не последнее. Нова пошта открыла первое отделение в Польше

7 октября, 20:07
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Отделение Новой пошты в Варшаве (Фото:Новая пошта)

Отделение Новой пошты в Варшаве (Фото:Новая пошта)

Украинская компания Нова пошта открыла свой филиал на рынке Польши. Первое отделение уже заработало в Варшаве.

Об этом сообщила компания в Twitter.

«Отделение в польской столице уже работает», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе написали, что первое отделение Новой пошты в Варшаве находится по адресу Męcińska 18.

Видео дня

https://mobile.twitter.com/NP_official_ua/status/1578359204200738818

Также в компании сообщили о планах открыть отделения в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани в течение месяца.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Новая почта

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