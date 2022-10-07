Не последнее. Нова пошта открыла первое отделение в Польше 7 октября, 20:07 Отделение Новой пошты в Варшаве (Фото:Новая пошта)

Украинская компания Нова пошта открыла свой филиал на рынке Польши. Первое отделение уже заработало в Варшаве.

Об этом сообщила компания в Twitter.

«Отделение в польской столице уже работает», — говорится в сообщении.

В пресс-службе написали, что первое отделение Новой пошты в Варшаве находится по адресу Męcińska 18.

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Также в компании сообщили о планах открыть отделения в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани в течение месяца.