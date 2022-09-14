В почтомат или курьером. Нова пошта снизила цены на доставку посылок в Польшу, хоть и не для всех 14 сентября, 16:23 Нова пошта снижает цены на доставку посылок в Польшу (Фото:Пресс-служба Новой пошты)

Нова пошта снижает тарифы на доставку посылок из Украины в Польшу в 2,5 раза — речь идет исключительно о посылках с личными вещами.

Посылки с личными вещами в Польшу теперь можно отправить по специальным ценам:

— до 2 кг — 250 грн вместо 600 грн

— до 10 кг — 325 грн вместо 900 грн

— до 30 кг — 400 грн вместо 1500 грн.

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По такому тарифу можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером по адресу. Доплачивать за курьера не нужно, услуга уже включена в стоимость. Срок доставки — от 5 рабочих дней.

«Отправить можно исключительно подержанные личные вещи, без ценников и бирок весом до 30 кг: одежду, спортивные товары, мелкую технику и тому подобное», — подчеркнул почтовый оператор.

Как сообщили в Новой поште, алгоритм отправки посылок следующий:

— нужно принести открытую посылку в любое отделение Новой пошты;

— назвать страну и тип доставки: в почтомат или курьером;

— назвать данные получателя в Польше — ФИО, польский номер телефона получателя и его электронную почту;

— указать номер почтомата, в который должна быть доставлена посылка (чтобы найти нужный почтомат и его адрес, нужно воспользоваться поиском на гугл картах и ввести inpost paczkomaty — https://www.google.com.ua/maps)

— если предусмотрена доставка курьером — указать полный адрес получателя: индекс, название города, название улицы и номер дома, номер квартиры для многоквартирных домов;

— оплатить отправку.

В почтомат в Польше можно отправлять посылки до 25 кг и максимальным размером 41×38×64 см. Если вес отправления от 26 до 30 кг или размер посылки больше ячейки почтомата, то доставка будет осуществляться по адресу получателя.

Ранее сообщалось, что Нова пошта отремонтирует все отделения в Украине по единому стандарту.

Также сообщалось, что Укрпошта запустила новую услугу, позволяющую получать посылки день в день.

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