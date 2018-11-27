Нефти вынесли новый приговор

Fitch во второй раз за месяц ухудшило прогноз цен на нефть

Подразделение международного рейтингового агентства – Fitch Solutions понизило свой прогноз цены нефти эталонной марки Brent на следующий год во второй раз за этот месяц. В этот раз аналитики отметили "ухудшение фундаментального прогноза, во многом вызванное смягчением позиции США по Ирану".

Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем $75 за баррель в следующем году, а не $81 за баррель, как ожидалось в начале ноября, когда прогноз был снижен с $82 за баррель, передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом, прогноз для WTI был ухудшен с $75 до $69 за баррель

Ранее власти США сделали исключение для восьми стран, включая Индию и Японию, позволив им продолжить закупки иранской нефти.

"Наше мнение относительно спроса и предложения не претерпело радикальных изменений, однако баланс в мире теперь скорее склоняется к избытку топлива на рынке", – говорится в сообщении Fitch.

Утром 27 ноября январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у $60,20 за баррель, WTI – у $51,30.

По мнению экспертов консалтинговой компании FGE, для того, чтобы поддержать рынок, странам ОПЕК+ потребуется принять решение о сокращении совокупной добычи на 1,3 млн баррелей в сутки. При этом картелю нужно не только сообщить о сокращении добычи, но и сделать это убедительно, полагает глава компании Ферейдун Фешараки.

Если этого не сделать, Brent может упасть до $50 за баррель, WTI – до $40 за баррель. Шансы на успех эксперты FGE оценивают в 50%.

По прогнозу Societe Generale, Brent в первом квартале 2019 года будет стоить $71 за баррель и подешевеет до $70 за баррель во втором квартале. В целом в ближайшие месяцы контракт будет торговаться в диапазоне от $65 до $82 за баррель, считают аналитики.

Напомним, что на прошлой неделе американский банк JP Morgan значительно снизил прогноз по ценам на нефть – с $83,5 за баррель до $73 на 2019 год и до $63 в 2020 году.