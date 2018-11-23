Резкое падение. JPMorgan изменил прогноз цен на нефть

В банке отметили, что в следующем году спрос на нефть превысит предложение

Американский банк JP Morgan значительно снизил прогноз по ценам на нефть — с $83,5 за баррель до $73 на 2019 год и до $63 в 2020 году.

Об этом заявил глава подразделения JP Morgan по нефти и газу в Азиатско-Тихоокеанском регионе Скотт Дарлинг, пишет российское издание Коммерсантъ.

Банк пересмотрел свой прогноз в числе прочего из-за ожиданий, что запасы энергоносителей в Северной Америке будут расти во втором полугодии 2019 года.

Кроме того, снижение прогноза связано с тем, что предложение превысит спрос на нефть в следующем году.

Напомним, что мировые цены на нефть резко обвалились. Рынок уже семь недель "в минусе".