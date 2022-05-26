«С ним может что-нибудь случиться». У Украины есть мощный рычаг влияния на Венгрию, нефтепровод Дружба — Зеркаль 26 мая, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Елена Зеркаль (Фото:Александр Медведев / НВ)

Венгрия воспользовалась войной России против Украины, фактически шантажируя ЕС. Однако Украине тоже есть, чем ответить на этот шантаж.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом заявила Чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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«Что касается Венгрии, то Венгрия воспользовалась ситуацией, и фактически мы и ЕС предоставили ей такую возможность», — сказала она.

«Их аппетит по фондам ЕС растет каждый день. И они решили, что у них наступило такое звездное время, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство», — подчеркнула Зеркаль.

Она выразила сожаление, что Венгрии разрешили это сделать.

«Фактически Европейской комиссии пришлось вносить изменения в свою политику и разрешить осуществлять инвестиции, использовать европейские средства даже на строительство нового нефтепровода, не говоря уже о переоборудовании нефтеперерабатывающих заводов», — сказала она.

«Но это еще не все. Конечно, они получают все средства, замороженные по другим программам. И это действительно грустно, потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод Дружба», — сказала советник министра.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода Дружба, с которой может " что-то случиться".

«И, на мой взгляд, очень уместно было, если бы с ним что-то случилось (нефтепроводом, — ред.). Но, опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», — подчеркнула. Зеркаль.

Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является главным критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.

Еврокомиссия предложила до конца 2022 года отказаться от импорта российской нефти в большинство стран-членов ЕС, тогда как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени для такого перехода.

Но Будапешт заявил, что хочет получить от блока сотни миллионов евро, чтобы снизить расходы на отказ от российской нефти. ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно вступило в силу.

Вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что готов пойти на уступки Венгрии, чтобы ЕС одобрило эмбарго на российскую нефть .

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