Можно и без Венгрии. Германия готова на уступки Орбану ради согласования нефтяного эмбарго против РФ 23 мая, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек (Фото:Лукас Барт / Reuters)

Министр экономики Германии Роберт Хабек предостерег Венгрию от блокирования введения общеевропейского эмбарго на импорт российской нефти в ответ на войну в Украине.

Война России против Украины — главные события 23 мая

«Для разных стран существуют разные решения», — сказал Хабек на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая, сообщает Reuters. «Я ожидаю, что все, включая Венгрию, будут работать над решением», — добавил он.

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Ранее в тот же день Хабек сказал в комментарии немецким СМИ, что разочарован тем, что ЕС еще не нашел соглашения по запланированному нефтяному эмбарго. И добавил, что Германия будет готова отказаться от участия Венгрии в эмбарго, чтобы ускорить процесс.

«Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это как 26 стран, без Венгрии, то это решение, которое я всегда буду поддерживать», — сказал Хабек. «Но я еще не слышал этого от ЕС», — добавил он.

Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является самым громким критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.

Еврокомиссия предложила к концу 2022 года отказаться от импорта российской нефти в большинстве стран-членов ЕС, в то время как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени.

Но Будапешт, заявил, что хочет получить от блока сотни миллионов евро, чтобы снизить затраты на отказ от российской нефти. ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно вступило в силу.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками Давосского форума, призвал ввести эмбарго на российскую нефть.

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