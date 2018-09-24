Нефть Brent выросла до четырехлетнего максимума

Нефть Brent достигла максимума за последние четыре года на фоне опасений санкций США против Ирана

В понедельник, 24 сентября, цена на нефть Brent поднялась до самого высокого уровня с ноября 2014 года - $80,94, тем самым превысив предыдущий максимум этого года, установленный в мае на отметке $80,5 за баррель.

Так, к 14:05 по Киеву ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал на $1,73 (2,20%) - до $80,53 за баррель, передает агентство Интерфакс-Украина.

Такой рост связан с опасениями, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.

Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на $1,14 (1,61%) - до $71,92 за баррель. На пике котировка WTI 24 сентября достигала $72,39 за баррель.

Как заявил глава Минэнерго России Александр Новак, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

"Я не влияю на цены", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

По его словам, нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Нефтетрейдеры Mercuria и Trafigura считают, что нефть в ближайшие месяцы может подорожать до $100 за баррель впервые с лета 2014 года.

Отметим, что страны ОПЕК и представители не входящих в объединение государств выступили с заявлением, в котором не поддержали снижение цен на нефть.