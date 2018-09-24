Страны ОПЕК выступили против снижения цен на нефть

Страны, входящие Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили с заявлением, в котором не поддержали снижени цен на нефть.

Участники встречи ОПЕК+ в Алжире поддержали "здоровое соотношение между спросом и предложением на нефтяном рынке", передает DW.

Также специально созданный комитет ОПЕК проведет анализ спроса на 2019 год и предоставит варианты уровня добычи в будущем году.

"Члены ОПЕК продемонстрировали наличие свободных мощностей, которые они готовы задействовать в случае возросшего спроса или дефицита на рынке", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

Смотрите также