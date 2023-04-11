Это украинская компания. Руководство Украины получило нового авиаперевозчика, его уже опробовал премьер-министр 11 апреля, 19:54 Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и представители Канады на фоне самолета SkyUp (Фото:Kamal Khera via twitter)

будут летать на самолетах SkyUp Airlines. Именно по ее борту прибыл в Канаду премьер-министр Денис Шмигаль. Почему так произошло?

Высшее руководство Украины во время зарубежных визитов будет использовать самолеты украинской авиакомпании SkyUp Airlines, которая заключила договор с ГАП Украина, специализирующемся на перевозках чиновников.

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"Авиакомпания SkyUp выполняет рейсы в интересах государственного авиационного предприятия Украина. Договор будет действовать до конца 2023 года. Самолеты авиакомпании могут быть задействованы для этой организации в соответствии с условиями договора", - сообщили в avianews.com со ссылкой на перевозчика.

Информация о планируемых рейсах не объявляется из соображений безопасности. Первым пассажиром SkyUp в рамках контракта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отправился с рабочим визитом в Канаду 10 апреля. Boeing 737−800 авиакомпании SkyUp выполнил рейс по маршруту Жешув (Польша) – Рейкьявик (Исландия) – Торонто (Канада).

Еще за день до рейса с украинским премьером борт SkyUp перевозил обычных пассажиров из Кишинева по заказу молдавской авиакомпании Air Moldova.

Во флоте SkyUp 12 самолетов Boeing 737. Компания начала полеты в мае 2018 года.

На прошлой неделе SkyUp смог эвакуировать один из своих самолетов из аэропорта Борисполь в Румынию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский летал в США на борту Boeing C-40B Clipper ВВС США , сопровождавшего американский истребитель F-15 и самолет-разведчик НАТО.