МАУ Коломойского. Арон Майберг уже не совладелец крупнейшей авиакомпании Украины — что ее ожидает?

3 апреля, 17:31
Эксклюзив NV
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Игорь Коломойский (Фото:Николай Мякшиков / Укринформ)

Игорь Коломойский (Фото:Николай Мякшиков / Укринформ)

Автор: Артем Ильин, Андрей Самофалов

История Арона Майберга в МАУ закончилась. Теперь будущее авиакомпании будет определять группа Игоря Коломойского и его менеджмент.

Арон Майберг, определявший развитие МАУ в последние 10 лет, вышел из списка ее учредителей. Об этом NV Бизнес сообщили три собеседника в авиационной отрасли. Теперь будущее авиакомпании будет определять вторая группа акционеров, самым известным из которых является мультимиллионер Игорь Коломойский.

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Теги:   Игорь Коломойский Авиация Авиаперевозчики МАУ Тегеран Самолеты Арон Майберг Windrose Авиакатастрофа Boeing 737-800 в Иране Евгений Дыхне

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