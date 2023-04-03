МАУ Коломойского. Арон Майберг уже не совладелец крупнейшей авиакомпании Украины — что ее ожидает? 3 апреля, 17:31 Эксклюзив NV Игорь Коломойский (Фото:Николай Мякшиков / Укринформ)

История Арона Майберга в МАУ закончилась. Теперь будущее авиакомпании будет определять группа Игоря Коломойского и его менеджмент.



Арон Майберг, определявший развитие МАУ в последние 10 лет, вышел из списка ее учредителей. Об этом NV Бизнес сообщили три собеседника в авиационной отрасли. Теперь будущее авиакомпании будет определять вторая группа акционеров, самым известным из которых является мультимиллионер Игорь Коломойский.

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