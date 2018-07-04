Morgan Stanley повысил прогноз цен на нефть

Цены на нефть повышены в связи с нестабильной ситуацией по ее добыче в нескольких странах

Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз на цену нефти марки Brent во втором полугодии 2018 года сразу на 7,5 долларов до 85 долл/барр.

Последний раз такая цена нефти марки Brent была в октябре 2014 года, передает Platts.

Среди причин изменений в прогнозе Moragn Stanley называет "макроэкономическую нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом.

Также на цену нефти может повлиять возобновление беспорядков в Ливии.

Напомним, 3 июля цена нефти марки WTI составляла 74.51 долларов за баррель.