Morgan Stanley повысил прогноз цен на нефть

Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз на цену нефти марки Brent во втором полугодии 2018 года сразу на 7,5 долларов до 85 долл/барр.
Последний раз такая цена нефти марки Brent была в октябре 2014 года, передает Platts.
Среди причин изменений в прогнозе Moragn Stanley называет "макроэкономическую нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом.
Также на цену нефти может повлиять возобновление беспорядков в Ливии.
Напомним, 3 июля цена нефти марки WTI составляла 74.51 долларов за баррель.
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