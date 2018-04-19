Минюст проиграл суд "дочке" Роснефти

Минюсту не удалось взыскать 705 млн с "дочки" российского нефтяного гиганта

Хозяйственный суд Луганской области отказал Министерству юстиции в иске о взыскании с владельца Лисичанского НПЗ - компании Линик, что принадлежит Роснефти, 705 млн грн в качестве регресса за проигранный Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иском компании Агрокомплекс.

Об этом говорится в сообщении суда.

Суд напоминает, что принятое решение может быть обжаловано сторонами в Донецком апелляционном хозяйственном суде в течение 20 дней со дня его составления.

Напомним, что в январе Минюст обратился в суд с просьбой взыскать с Линик 705 млн грн.

По словам заместителя министра юстиции Сергея Шкляра, иск был подан в результате выполнения решения ЕСПЧ, по которым уже осуществлена выплата €27 млн из государственного бюджета.

Напомним, что ЕСПЧ признал в 2011 году Агрокомплекс пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить Агрокомплексу €27 млн компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении суда отмечалось, что Агрокомплекс проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для продажи готовых нефтепродуктов.

Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004 годов, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.

Отметим, что Роснефть продала нефтебазу в Лисичанске, которой руководит через Лисичанскнефтепродукт, швейцарской компании Glusco Energy.

В отличие от Лисичанскнефтепродукта, принадлежащая Роснефти компания Линик осталась по периметру сделки по купле Glusco Energy активов Роснефти в Украине и, как и раньше, в перечне аффилированных с российским госхолдингом человек.