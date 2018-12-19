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Минфин США решил снять санкции с компаний Дерипаски

Сегодня, 21:38
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Владельцем Русала ​является российский олигарх Олег Дерипаска

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Конгресс о планах исключить российские компании En+, Русал и Евросибэнерго из санкционного списка.

Компании, принадлежащие российскому олигарху Олегу Дерипаске, будут исключены из "черного списка" через 30 дней, сообщается на сайте Минфина США.

Согласно заявлению, снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний – Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в санкционном списке.

"Компании взяли на себя обязательство значительно уменьшить долю Дерипаски и снять его контроль. Компании будут подвергаться постоянному корпоративному контролю и столкнутся с серьезными последствиями, если они не выполнят их", - говорится в сообщении Минфина.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски - Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

Теги:   Олег Дерипаска Санкции против России США

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