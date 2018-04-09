Компания попавшего под санкции США российского олигарха заявила о риске дефолта

Компания UC Rusal ​российского олигарха Олега Дерипаски, попавшего под санкции США, разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение, из которого следует, что компания может объявить технический дефолт.

Об этом пишет Reuters.

После этого сообщения акции компании упали на 41%.

"Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по погашению долга). Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что согласно первоначальным оценкам, подобное развитие событий "с большой долей вероятности может оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний".

Также в заявлении подчеркивается, что компания продолжит действовать в интересах всех инвесторов, клиентов и партнеров, и останется верной их интересам.

После падения котировок акций рыночная капитализация компании составила 42,3 млрд гонконгских долларов ($5,39 млрд). С момента объявления об американских санкциях падение капитализации составило $3,6 млрд.

Как известно, в санкционный список Минфина США попали три компании Олега Дерипаски — Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Rusal. Сам миллиардер также оказался под персональными санкциями.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний.

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30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего в списке указано 210 имен: 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 олигархов, сообщает Bloomberg.

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

К указанным в списке людям тогда не применялись какие-либо санкции, однако банки и другие учреждения в США и Европе в любой момент могут отказаться от ведения с ними дел.

"Кремлевский доклад" составлен в соответствии с законом О противодействии противникам США посредством санкций, который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года. Санкции были усилены из-за продолжающейся агрессии против Украины, а также из-за вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.