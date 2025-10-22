Боятся дешевого импорта. Одна из крупнейших металлургических компаний мира хочет уйти из Польши — правительство нервничает

22 октября, 14:32
Польша обсудит с ArcelorMittal будущее металлургических активов (Фото: Пресс-служба АрселорМиттал Кривой Рог)

Польша планирует обсудить с ArcelorMittal, крупнейшим производителем стали в стране, будущее металлургических предприятий.

Как сообщает Bloomberg, польской металлургической отрасли угрожает более дешевый импорт и высокие затраты на выбросы в Евросоюзе. Профсоюзы требуют, чтобы правительство вмешалось и защитило отрасль.

Министр государственных активов Войцех Балчун подтвердил, что переговоры с представителями индийского концерна состоятся в ближайшее время.

По словам Балчуна, правительство может расширить производственные мощности страны, в зависимости от того, как ArcelorMittal планирует использовать свои активы.

«Я, безусловно, хотел бы, чтобы как можно больше стали производилось в Польше. Все новые инвестиции, которые мы планируем, включая оборону, морские и наземные ветряные электростанции и атомную электростанцию, означают, что потребности гигантские», — заявил Балчун.

Он отказался уточнить, рассматривает ли Польша возможность приобретения активов ArcelorMittal.

«Одно можно сказать наверняка: ArcelorMittal последовательно реализует свою стратегию выхода из Европы», — сказал министр.

ArcelorMittal в последнее время сокращает свое присутствие в Европе. Компания отказалась от проекта низкоуглеродистой стали в Германии, сворачивает производство в Боснии и Герцеговине и объявила о ликвидации 600 рабочих мест во Франции.

ArcelorMittal является второй по величине металлургической компанией мира, ее опережает только China Baowu Steel Group. В Украине ArcelorMittal владеет крупнейшим в стране металлургическим комбинатом АрселорМиттал Кривой Рог.

Ранее сообщалось, что польские профсоюзы и промышленные ассоциации пытаются переложить вину за проблемы польской сталелитейной отрасли на украинских металлургов.

