Польша обвиняет Украину в проблемах своих сталеваров в Украине (Фото: depositphotos)

Польские профсоюзы и промышленные ассоциации пытаются переложить вину за проблемы польской сталелитейной отрасли на украинских металлургов .

Так, сейчас в Польше призывают правительство требовать от Европейской Комиссии 12-месячного эмбарго на импорт украинской стали, аргументируя это несправедливой конкуренцией, пишет Kyiv Independent.

Украинская сторона отрицает обвинения, подчеркивая, что объемы экспорта остаются ниже довоенного уровня 2021 года и не представляют угрозы польским производителям.

По данным Eurostat, в первые семь месяцев 2025 года экспорт украинской стали в Польшу вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Но эти объемы не являются рекордными для последних лет, а в масштабах рынка вообще незначительны: на долю Украины приходится 14,7% польского импорта стали, тогда как 27% поставляет Германия.

Президент объединения Укрметаллургпром Александр Каленков говорит, что польская промышленность пытается найти «удобного виновного» в собственной неконкурентоспособности.

«Польша пытается найти кого-то, кого можно обвинять. Их проблемы связаны с высокими ценами на электроэнергию и тем, что часть европейских компаний до сих пор покупает дешевое российское сырье», — пояснил Каленков.

Пока поляки жалуются, их сталелитейная промышленность демонстрирует рост: за первое полугодие 2025 года производство стали в Польше увеличилось на 8%, а выпуск арматуры — на 6,4%.

Тем не менее польские объединения все равно недовольны якобы более дешевой украинской продукцией.

Однако, по данным ArcelorMittal Кривой Рог, себестоимость производства в Украине значительно выше: в августе цена электроэнергии для украинских предприятий составляла 115 евро за МВт-ч, тогда как в Польше — 89,6 евро. Украинские заводы также платят больше за газ и уголь.

Гендиректор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко назвал претензии польской стороны безосновательными.

«Как разрушенная войной украинская металлургия, которая лишь пытается выжить, может представлять угрозу растущей польской?» — сказал Зинченко.

Украинская металлургия — одна из отраслей, наиболее пострадавших от российской агрессии, указывает издание. Производство стали в Украине сократилось с 22 млн тонн в 2021 году до 7,6 млн тонн в 2024 году.

Новые ограничения, которых требуют поляки, могут привести к сокращению производства, росту расходов и даже остановке отдельных предприятий. Это ударит не только по экономике, но и по обороноспособности страны — только за 2024 год четыре крупнейшие металлургические компании уплатили $780 млн налогов, что составляет 1,6% всех бюджетных поступлений. С учетом налогов от смежных отраслей и потребительских расходов всех людей, занятых в отрасли, налоговый эффект составляет около $3 млрд.

«Ограничения украинского экспорта не решат внутренних проблем Польши, но создадут новый кризис в Украине. Мы уже видели подобный сценарий с зерном — теперь рискуем получить „стальной“ конфликт», — подытожил Каленков.

