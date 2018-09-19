МЭРТ ужесточит проверки туроператоров

Кабинет министров поддержал инициированные Минэкономразвития решения, направленные на совершенствование системы государственного контроля за осуществлением туроператорской деятельности в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Кабмин включил Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, в части предоставления министерству права проведения плановых проверок соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.

Также правительство ввело новые критерии оценки степени рисков от осуществления туроператорами деятельности, подлежащей лицензированию.

От этой оценки будет зависеть, как часто МЭРТ будет осуществлять проверки туроператоров с учетом:

- вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска;

- объема предоставленных туристических услуг туроператором (количество туристов, воспользовавшихся туристическими услугами в течение года) - чем большее количество потребителей услуг, тем выше риск для них от производства туроператорами своей деятельности;

- наличие в течение последних 3 лет нарушений лицензионных условий туроператором;

- наличие судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

В соответствии с этим правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем определенным критериям:

- от 41 до 100 баллов - высокая степень риска;

- от 21 до 40 баллов - средняя степень риска;

- от 0 до 20 баллов - низкая степень риска.

Указанные изменения позволят Минэкономразвития сразу принимать меры при обнаружении нарушений туроператорами. Министерство сможет безотлагательно лишать такие компании лицензии на туроператорскую деятельность.

Напомним, что украинские туристы застряли в аэропортах нескольких стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток. По состоянию на 3 июня все граждане Украины, которые застряли в Тунисе, Албании, Грузии и других странах из-за конфликта между туроператором Oasis и авиакомпанией Bravo Airways, вернулись в Украину.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, по которым украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.