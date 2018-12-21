McDonald's запускает доставку еды в Киеве Сегодня, 13:01 368 Цей матеріал також доступний українською До конца года McDonald's Ukraine расширит сеть доставки на 10 ресторанов в Киеве Фото пресс-службы McDonald's Ukraine

Компания McDonald's Ukraine совместно с сервисом доставки товаров Glovo запустила сервис доставки еды из своих ресторанов в Киеве.

Об этом 21 декабря на пресс-конференции сообщил генеральный директор McDonald's Ukraine Гжегош Хмелярский, сообщает агентство Українськi Новини.

"Мы пошли навстречу предложению Glovo относительно доставки", - сказал он.

Покупатели смогут заказать блюда с помощью приложения на смартфоне. Доставка была запущена 20 декабря.

До конца года McDonald's Ukraine намерен расширить сеть доставки на 10 ресторанов в Киеве, а в дальнейшем - расширить сервис на другие города страны.

В Glovo напомнили, что Украина стала не первой страной, где компания взялась за доставку еды из McDonald's.

"Мы активно работаем с McDonald's на 21 рынке. Теперь сервис доступен в Украине. Сейчас доставка охватывает 6 ресторанов, до конца года будет 10. После этого планируем активно расширяться", - цитрует Интерфакс-Украина директора по региональному развитию Glovo Утсава Агарваля.

Стоимость доставки будет фиксированной и составит 20 грн. Минимальный объем заказа не предусмотрен.

Доставка доступна в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. В течение первого квартала 2019 года Glovo планирует охватить все районы, а до конца 2019 года – все регионы Украины. В первую очередь доставка будет расширяться на города-миллионники.

"Мы надеемся, что для нас это будет дополнительная экономическая выгода. Ведь это 100% продажи, которые бы к нам не пришли. Во-вторых, это дополнительное удобство для клиентов. Мы знаем, что спрос на услугу есть. Неофициальная доставка действует, но оценить ее объем было сложно", - отметил Хмелярский.

Самостоятельно запускать сервис доставки в McDonald's не планируют.

Компания McDonald's Ukraine работает в Украине с 1997 года и является мировым лидером в отрасли сетей питания быстрого обслуживания (свыше 30 тыс. заведений более чем в 100 странах мира). В Украине работает 86 ресторанов компании.