McDonald's впервые открыл ресторан в Тернополе

0 комментировать
Тернопольский McDonald's стал девятым заведением нового формата в Украине

Тернопольский McDonald's стал девятым заведением нового формата в Украине

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла первый ресторан в Тернополе.

Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.

Ресторан располагается по ул. Гетьмана Мазепы, 30 в одноэтажном здании площадью 520 кв. м. Зал рассчитан на 112 мест, летняя терраса – на 128.

В штате работают около 100 сотрудников, обслуживающих ежедневно около 2 тыс. клиентов. Инфраструктура объекта также включает McDrive.

McDonald's в Тернополе стал девятым заведением нового формата в Украине.

Ранее McDonald's внедрил в Украине опцию подачи заказа к столику. Первый ресторан с обслуживанием столиков официантами открыли летом 2018 года.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Развитием сети занимается ПИИ МакДональдз Юкрейн Лтд. На сегодня McDonald's обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно, в компании работают около 7,5 тыс. сотрудников.

В 2017 году рестораны McDonald's в Украине посетили около 100 млн человек, что почти на 9% больше, чем в годом ранее. Сеть оценивает свою долю рынка как крупнейшую, в 12%.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове