McDonald's впервые открыл ресторан в Тернополе

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла первый ресторан в Тернополе.
Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.
Ресторан располагается по ул. Гетьмана Мазепы, 30 в одноэтажном здании площадью 520 кв. м. Зал рассчитан на 112 мест, летняя терраса – на 128.
В штате работают около 100 сотрудников, обслуживающих ежедневно около 2 тыс. клиентов. Инфраструктура объекта также включает McDrive.
McDonald's в Тернополе стал девятым заведением нового формата в Украине.
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Ранее McDonald's внедрил в Украине опцию подачи заказа к столику. Первый ресторан с обслуживанием столиков официантами открыли летом 2018 года.
Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Развитием сети занимается ПИИ МакДональдз Юкрейн Лтд. На сегодня McDonald's обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно, в компании работают около 7,5 тыс. сотрудников.
В 2017 году рестораны McDonald's в Украине посетили около 100 млн человек, что почти на 9% больше, чем в годом ранее. Сеть оценивает свою долю рынка как крупнейшую, в 12%.
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