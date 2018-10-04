McDonald's открыл первый в Украине ресторан на АЗС и с солнечными панелями

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла в Киеве первый ресторан на территории АЗС, который, при этом будет частично работать на солнечной энергии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

"3 октября начал работу первый в Украине McDonald's, находящейся на территории автозаправочного комплекса KLO…", – отметили в компании.

Заведение расположено на Окружной дороге, по адресу по ул. Киевская, 2 (с.Софиевская Борщаговка).

Площадь нового ресторана составляет почти 400 кв. м. Зал рассчитан на 69 посетителей, летняя терраса – на 170 мест. Инфраструктура объекта также включает McDrive.

На крыше ресторана установлено почти 100 солнечных панелей, что позволит экономить 25% электроэнергии в солнечный период года.

Ранее McDonald's внедрил в Украине опцию подачи заказа к столику. Первый ресторан с обслуживанием столиков официантами открыли летом 2018 года.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Развитием сети занимается ПИИ МакДональдз Юкрейн Лтд. На сегодня McDonald's обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно, в компании работают около 7,5 тыс. сотрудников.



В 2017 году рестораны McDonald's в Украине посетили около 100 млн человек, что почти на 9% больше, чем в годом ранее. Сеть оценивает свою долю рынка как крупнейшую, в 12%.