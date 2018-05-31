МАУ запустит новый международный авиарейс

15 июня 2018 года авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) открывает прямое регулярное воздушное сообщение между Одессой и Вильнюсом (Литва).

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 с двумя классами обслуживания (бизнес и эконом) дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. С 13 июля частотность возрастет до трех рейсов в неделю.

Цена билета экономического класса с учетом всех налогов и сборов по вылету из Одессы составляет 1589 грн. в одну сторону по тарифу Только ручная кладь и 1980 грн. с включенным в стоимость билета 1 местом багажа.

Расписание полетов:

№ РЕЙСА НАПРАВЛЕНИЕ ДНИ ВЫЛЕТ* ПРИЛЕТ* PS179 Одесса – Вильнюс 3.5.7 14:15 16:05 PS180 Вильнюс – Одесса 3.5.7 11:35 13:15

*Время местное

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю. Флот МАУ состоит из 39 самолетов: 35 среднемагистральных и четырех дальнемагистральных. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.