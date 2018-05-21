МАУ ухудшила условия программы лояльности

Крупнейшая авиакомпания – Международные авиалинии Украины (МАУ) – с 1 июля 2018 года отменяет возможность перевозки сверхнормативного багажа для участников программы лояльности Panorama Club Classic.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, отменяется возможность перевозки по 2 кг сверх нормы на каждое место зарегистрированного багажа, а также возможность сверхнормативной перевозки ручной клади – одно место до 12 кг.

Данные привилегии участников Panorama Club Classic действуют только при перелетах до 30 июня 2018 года.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю. Флот МАУ состоит из 39 самолетов: 35 среднемагистральных и четырех дальнемагистральных. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.